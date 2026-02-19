Вассерман ответил на слухи, что его не пустят на выборы в Госдуму Депутат Вассерман заявил, что пойдет на выборы в Госдуму при наличии спонсора

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что пойдет на выборы в ГД в 2026 году, если найдет спонсора. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что успешная избирательная кампания требует много денег, в том числе на серьезную рекламу.

Да, слухи [о непопадании в списки на выдвижение в Госдуму] ходят давно. Но ни подтвердить, ни опровергнуть их я не могу. В 2016 году я вел предвыборную кампанию на свои деньги, и на серьезную рекламу денег не хватило. В 2021 году нашлись спонсоры, рекламы было больше, мне удалось победить. В этом году спонсоров пока нет. Наверное, если не найдутся, то я, может быть, действительно не пойду на выборы — мало будет шансов. А найдутся — пойду, — добавил Вассерман.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Певцов и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман не будут участвовать в выборах в Государственную думу следующего созыва по своим одномандатным округам в Москве. Оба политика были избраны в нижнюю палату парламента пять лет назад.