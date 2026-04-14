Депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что Украина разрабатывает систему так называемого воздушного космодрома и секторные гиперзвуковые ракеты, которые якобы смогут перехватывать российский «Орешник». Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, на чью помощь в этом проекте рассчитывает Киев и почему он ничего не сможет противопоставить атакам баллистических ракет РФ.

Что на Украине сказали о гиперзвуке

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Вениславский заявил, что Украина испытывает новые технологии для перехвата российских гиперзвуковых ракет. По его словам, с этой целью Киев начал разработку системы «Воздушный космодром», которая будет выводить украинские противоракеты на начальные космические высоты.

«Перехватить „Орешник“ можно с наибольшей эффективностью до момента отделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе», — пояснил парламентарий.

Он утверждает, что силы Главного управления разведки Минобороны Украины дважды в секретном режиме запускали носители для этого оружия. В первый раз ракеты достигли высоты более 100 км, во второй поднялись выше 200 км. Кроме того, Киев планирует создать космические войска за три — пять лет.

Для Вениславского подобные резонансные заявления давно стали обычным делом. В феврале 2022 года — вскоре после начала СВО — он рассказал СМИ о переговорах РФ и Украины в Гомеле, а в марте 2023-го пригрозил создать единый реестр уклонистов, через который украинских мужчин будут призывать в войска автоматически. Годом позже депутат сообщил гражданам, что Верховная рада врала им о готовившейся демобилизации бойцов ВСУ.

Военнослужащий ВСУ

«Это были популистские заявления, чтобы понравиться военнослужащим, — что мы им установим четкие сроки службы», — пояснил он.

Вениславский начинает врать раньше, чем открывает рот. Однако тема оружейных амбиций Украины слишком важна, чтобы от нее просто отмахнуться.

Есть ли конкуренты у российской ракеты «Орешник»

Первое, что вызывает вопросы к словам Вениславского о готовности Киева перехватывать гиперзвук, — это утверждение о том, что противодействовать «Орешнику» проще до тех пор, пока боевая часть не разделилась.

Точных данных о скорости, высотах и других характеристиках полета гиперзвуковой ракеты РФ в открытом доступе нет. Но по примерным прикидкам военных экспертов это выглядит примерно так: «Орешник» запускается по настильной траектории с предельной высотой полета до 150 км — на ней он достигает скорости примерно в 12 Махов. Далее идет снижение и разделение боевой части на высоте 80 км. Под действием силы трения скорость снарядов опускается до 10 Махов. Тем не менее у Украины нет оружия для перехвата, сопоставимого с «Орешником» по скорости.

Что касается западных образцов, дефицит которых испытывают даже США, то самые быстрые ракетные системы — это Patriot и SM‑3. Даже не вдаваясь в подробности противокорабельных, воздушных, противоракетных и иных модификаций, достаточно сказать, что скорость «Пэтриотов» — 4,1 Маха. На Западе их уже не так много, чтобы отдавать Украине.

Ракетами SM-3 Block IA/B со скоростью 8,8 Маха и SM-3 Block IIA (13,2 Маха) западные СМИ пугают читателей уже лет 10, если не больше. Но это лишь теоретические скорости, которых США не удается добиться на практике. Максимум, до которого пока дошел Пентагон, — проект Dark Eagle со скоростью 5 Махов, но данная информация может быть неточной. Впрочем, это и не важно: такое оружие не достанется не только Украине, но и партнерам Штатов по НАТО. Ведь это фактически единственный гиперзвук, до которого смогли дойти США.

Другая система, которая в теории могла бы попытаться соперничать с «Орешником», — Arrow 3 со скоростью более 9 Махов. Она стоит на вооружении Израиля. Но, во-первых, Тель-Авив вряд ли горит желанием передать такие комплексы Украине. Во-вторых, ВСУ понадобится в лучшем случае год, чтобы начать их использовать. Для этого оружия у Киева нет ни специалистов, ни инфраструктуры. Кроме того, ракеты находятся на начальной стадии готовности — то есть не полностью введены в строй, поэтому данные об их предполагаемой скорости могут быть завышены.

Фото:

Впрочем, Украина обладает советскими гиперзвуковыми наработками. В 2025 году компания Fire Point объявила об успешных испытаниях ракет FP-7 и FP-9. «Уникальные боеприпасы» на деле оказались переделкой советских 5В55Р и 48Н6 для комплексов С-300. Их скорость не превышает 4,4 и 6,5 Маха соответственно.

В мире нет аналогов «Орешнику»

По мнению Вениславского, что-то из перечисленного должно быть сначала запущено выше траектории полета «Орешника», а потом попытаться сверху — из космоса — догнать российскую ракету. Как это коррелирует с законами физики — не спрашивайте. Вероятно, у украинских депутатов они свои.

Но важно понимать: даже если бы Брюссель и Вашингтон решили по максимуму вложиться в украинские гиперзвуковые технологии или систему «Воздушный космодром», то противопоставить России они все равно ничего бы не смогли. Просто потому, что аналогов «Орешнику» в мире нет и в ближайшие годы точно не появится. Так что остается лишь процитировать военного корреспондента Александра Коца, который в ответ на слова Вениславского отметил: «Если перемоги нет, ее стоит выдумать».

