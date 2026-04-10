США тайно готовятся уничтожить главное для Ирана: что задумал Трамп

10–11 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана должны состояться переговоры между США и Ираном. Заключенное 8 апреля перемирие остается крайне хрупким: Исламская Республика и страны Персидского залива подвергаются атакам, Израиль бомбит Ливан, а президент Штатов Дональд Трамп уже назвал публичную версию иранского плана мирного урегулирования «фальшивкой». Что будет, когда истечет срок действия перемирия и какие тайные планы вынашивают американцы — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит на Ближнем Востоке

Мир на Ближнем Востоке, несмотря на договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном, пока не наступил. Израиль вопреки соглашению продолжает масштабные бомбардировки Ливана, в результате которых погибли сотни мирных жителей. Атакам подвергается и территория Исламской Республики: неизвестные самолеты нанесли удары в том числе по нефтяным объектам на острове Лаван. Тегеран в ответ обстрелял аналогичные цели в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кувейте.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ливан и иранские союзники в регионе «неотделимы» от прекращения огня. Поэтому, если атаки по ним не прекратятся, никаких переговоров в Исламабаде не будет. Кроме того, Тегеран вместе с «Хезболлой» готовит ответ Израилю на последние бомбардировки.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru заметил, что объявленное в регионе перемирие — это вовсе не окончательный мир.

«Вероятно, это лишь короткая пауза для перегруппировки сил. Дональд Трамп никогда не отказывался от политики максимального давления, и Вашингтон готов перейти к любым вариантам — от точечных ударов до операций, которые способны кардинально изменить расклад в регионе», — пояснил он.

Может ли Иран доверять Штатам

Вашингтон не считает израильские удары по Ливану нарушением договоренностей о прекращении огня. Трамп и вовсе пытается напугать Тегеран возможными последствиями, если иранские вооруженные силы решатся ответить на удары по союзникам в регионе. По его словам, если Исламская Республика нарушит перемирие, то начнется перестрелка «масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru выразил мнение: Ирану ни в коем случае не стоит доверять американскому руководству.

«Судя по непоследовательной политике США, от них всего можно ожидать. Мы же помним, как в Женеве шли американо-иранские переговоры. И как вечером Трамп на весь мир говорил, что все прекрасно, виден свет в конце туннеля, а утром отдал приказ бомбить Тегеран», — сказал он.

По его словам, и иранцы, и страны Персидского залива должны быть готовы к любому варианту развития событий в регионе. Война может выйти на новый этап — гораздо более жесткий.

Что могут предпринять США против Ирана

Воробьев считает, что один из наиболее вероятных шагов США по окончании двухнедельного перемирия или в случае его срыва — возобновление массированных воздушных атак на Иран. Он не исключил, что ВВС Штатов и Израиля нанесут удары по электростанциям, мостам, нефтяным терминалам и ядерным объектам Исламской Республики.

«Цель — не просто затормозить ядерную программу Ирана, а серьезно подорвать экономику страны и лишить ее возможности финансировать прокси-группы по всему Ближнему Востоку», — считает эксперт.

По его мнению, к бомбардировкам вполне могут присоединиться арабские монархии — ОАЭ и Саудовская Аравия. У этих государств, добавил Воробьев, слабые армии, но есть современная техника и крупный арсенал боеприпасов.

При этом параллельно американцы могут готовить тайную «хирургическую» спецоперацию с участием спецподразделения Delta Force и израильского спецназа, считает собеседник. Целью этой кампании станет захват подземных ядерных объектов в Фордо или Натанзе с последующим уничтожением иранских запасов высокообогащенного урана.

«Такие рейды отрабатывались годами, и, несмотря на высокий риск, они могут быть опробованы „параллельно“ с переговорами», — допускает политолог.

Более того, атака может быть гибридной — с поддержкой внутренних протестных настроений в Иране.

«Речь идет об одновременном применении кибератак, точечных бомбардировок и сохранившихся тайных террористических ячеек, связанных с иностранными спецслужбами. Отключение энергосистем, вывод из строя командных центров и усиление уличных беспорядков могут ослабить контроль властей на фоне тотальных разрушений», — указал Воробьев.

Политолог Юрий Шевцов, известный своими исследованиями проблем искусственного интеллекта, предположил, что для организации гибридных атак США уже задействуют современные технологии, в частности создаваемые американской компанией Palantir.

«Теоретически для администрации Трампа это как раз тот инструмент, который может ослабить режим в Тегеране без полномасштабного вторжения, создавая самосбывающиеся сценарии хаоса. По крайней мере, в Вашингтоне могут на это надеяться», — сказал он NEWS.ru.

На что еще могут решиться Штаты

Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что в планах у США и более радикальные сценарии. Например, ограниченное военное вторжение в приграничные районы Ирана с опорой на местные формирования курдов или даже быстрый рейд для взятия под контроль ключевых нефтяных и ядерных объектов.

«В экспертных кругах такие идеи называют „дружественным захватом“ в интересах реальной или мнимой оппозиции режиму — с последующим демонтажем ядерной инфраструктуры под американским контролем», — объяснил Воробьев.

По его мнению, те варианты развития ближневосточного конфликта, которые сегодня кажутся безумными, вполне могут оказаться реальностью — ведь ставки для обеих сторон слишком высоки.

«Дипломатично выражаясь, Трамп любит нестандартные и неожиданные ходы. И здесь он способен удивить даже ближайших союзников. А если говорить грубо, то он просто непредсказуемый психопат», — подчеркнул эксперт.

Баранец уверен: какой бы сценарий ни выбрал в итоге глава Штатов, речь будет идти не просто об атаках, а о тотальном уничтожении Ирана.

«Только добивание. Трамп уже несколько раз сказал, что ему надо вырубить иранскую энергетику и добить ядерную промышленность. Это будет работа на уничтожение экономики Ирана», — заключил военный обозреватель.

