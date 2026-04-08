Иран вновь потрясли мощные взрывы на фоне объявленного перемирия

Несколько взрывов прогремело на иранском острове Сирри в Персидском заливе, их причина пока неизвестна, передает агентство Mehr. Согласно его информации, также серия взрывов зафиксирована на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван на юге Исламской Республики.

Сегодня утром на острове Сирри было несколько взрывов, источник которых не определен, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль приостановил удары по иранской территории на время перемирия, но операции против «Хезболлы» в Ливане продолжатся. Как уточнили в пресс-службе Армии обороны Израиля, по указанию властей ЦАХАЛ сохраняет высокую боевую готовность.

До этого стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не даст подписать соглашение с США в Исламабаде, если американская сторона не примет условия Тегерана. Как уточнил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад, речь идет о 10 пунктах.