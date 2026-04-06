Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 13:11

Американист ответил, какую деталь переговоров могут скрыть США и Иран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран могут пойти на некоторые уступки друг другу в рамках переговорного процесса, при этом не освещая их в медийном пространстве, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, сейчас и Вашингтон, и Тегеран стараются усилить свою позицию с помощью радикальных заявлений или атак.

Сейчас каждая из сторон — США и Иран — пытается усилить свою переговорную позицию какими-то радикальными заявлениями либо атаками. Для Тегерана важно сохранить лицо. Для Вашингтона тоже это необходимо, поэтому в медийном пространстве Соединенные Штаты будут сыпать требованиями. Во что это выльется — пока не понятно. Равно как и то, какие будут требования за закрытыми дверями во время переговоров сторон. Но я думаю, что обе страны утихомирят свой пыл. От своих важных идей они не будут отказываться, но понятно, что придется идти на уступки. США могут отказаться от смены режима. Ирану тоже придется подкорректировать требования, например по ядерной программе, — сказал Блохин.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп, иранское руководство и группа региональных посредников ведут переговоры об условиях возможного 45-дневного прекращения огня на Ближнем Востоке. По словам источников, близких к ситуации, сейчас открытие Ормузского пролива и доступ Тегерана к обогащенному урану рассматриваться не будут.

Мир
США
Иран
переговоры
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.