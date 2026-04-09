Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ночью 21 удар по деревням в районе Бинт-Джубайль в южной части Ливана, сообщил арабский телеканал Al Mayadeen. Кроме того, ЦАХАЛ атаковала южный пригород Бейрута Дахия и мост Аль-Касмия.

Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням в районе Бинт-Джубайль на юге Ливана за ночь, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Израиль ударил по Бейруту в нескольких сотнях метров от него и его делегации. По словам дипломата, эта операция была одной из самых массированных с момента начала боевых действий.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Ливана сообщили, что жертвами удара Израиля стали около 100 человек, еще 700 получили ранения. Речь идет о бомбардировках, произошедших в среду, 8 апреля.

До этого представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил, что военные продолжают операцию против шиитской группировки «Хезболла» в южных районах ливанской столицы Бейрута. Он обратился к местным жителям с призывом покинуть опасную зону.