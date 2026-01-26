Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 15:38

«Тема сырая»: военэксперт о попытках США создать аналог «Орешника»

Военэксперт Леонков: выделенные в США деньги на аналог «Орешника» растрачены

Выделенные в США средства на создание ракеты для гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle, который является аналогом российского комплекса «Орешник», были фактически растрачены, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, американский проект остается нереализованным из-за технологических проблем.

Американцы не могут решить свою задачу с проектом LRHW Dark Eagle. Они недавно признали, что у них ничего не получается. Нужно, чтобы изделие маневрировало и точно попадало в цель, а еще его нужно контролировать. США сейчас подключили к этому искусственный интеллект, но не факт, что это заработает. При Джо Байдене (экс-президент США. — NEWS.ru) они на весь мир раструбили, что уже чуть ли не приняли Dark Eagle на вооружение, но это было сделано, чтобы освоить бюджет. Тема сырая, то есть нет устойчивых пусков, которые гарантированно подтвердят технические характеристики изделия, — получается один удачный пуск, другой — неудачный. С такими результатами принимать на вооружение изделие не имеет смысла, потому что в нужный момент оно однозначно подведет, — пояснил Леонков.

Ранее сообщалось, что ракета американского гиперзвукового комплекса LRHW Dark Eagle была оснащена малогабаритной боевой частью массой около 13 килограммов. По данным американских журналистов, главный поражающий фактор оружия заключается не в весе заряда, а в огромной кинетической энергии, накапливаемой при гиперзвуковом полете на дальность до 3500 километров, который занимает менее 20 минут.

