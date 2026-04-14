«Редкий монстр»: названы симптомы опасной венерической болезни

Остроконечные кандиломы проявляются сероватыми или телесными выростами на коже, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, эти новообразования трудно спутать с другими инфекциями из-за их характерной формы, напоминающей цветную капусту или петушиный гребень.

Симптомы остроконечных кандилом довольно характерные, их трудно спутать с чем-то еще. Это маленькие сосочковые выросты на ножке или широком основании, напоминающие цветную капусту, петушиный гребень или крошечные грибочки. Цвет у них телесный, розоватый, белесый или сероватый. Размер от 1 мм до нескольких сантиметров. Поверхность мягкая, бархатистая. Кандиломы обычно безболезненные, не зудят, но если травмируются, могут кровоточить, болеть и мокнуть, — сказала Тен.

Она отметила, что локализация выростов зависит от пола и способа заражения: у мужчин они чаще поражают головку члена и крайнюю плоть, а у женщин — половые губы и влагалище. По словам врача, при оральном контакте кандиломы могут возникать на языке и миндалинах, создавая дискомфорт при глотании.

Кандиломы могут быть единичными или множественными. Они имеют свойство расти и расползаться. Особая форма: гигантская кондилома Бушке — Левенштейна — редкий монстр размером с кулак, — подытожила Тен.

Ранее уролог Екатерина Макарова заявила, что пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP). По словам врача, такой метод профилактики защищает только от вируса иммунодефицита человека.