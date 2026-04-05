Слоеное тесто без скалки: узбекская самса удивит даже Амину или Мустафу

Слоеное тесто без скалки: узбекская самса удивит даже Амину или Мустафу

Узбекская кухня — это не просто еда, это целый ритуал, в котором каждый жест у плиты имеет смысл. Говорят, в Ташкенте даже воздух пахнет зирой и жареным луком, — и это почти правда. Три блюда, о которых пойдет речь, способны превратить обычный семейный ужин в праздник без повода.

Узбекская слоеная самса: тесто, которое «дышит»

Главный секрет настоящей узбекской слоеной самсы — не начинка, а тесто на кипятке с добавлением курдючного жира вместо привычного сливочного масла. Курдючный жир дает слоям особую плотность и характерный аромат, которого не добиться никаким маргарином. Именно этот малоизвестный прием превращает домашнюю выпечку в базарную самсу.

Для теста понадобятся: мука пшеничная (500 г), соль (1 ч. л.), крутой кипяток (200 мл), курдючный жир (растопленный — 80 г).

Для начинки: баранина (жирная, рубленная ножом, — 400 г), лук репчатый (3 шт.), зира (1 ч. л.), соль и черный перец по вкусу, курдючный жир кубиками (50 г).

Муку заваривают кипятком прямо в миске, быстро замешивают — тесто получается эластичным без единого яйца. Раскатывают тонко, смазывают растопленным курдюком, сворачивают рулетом, убирают в холод на 30 минут. Затем нарезают кружками, каждый раскатывают в лепешку, кладут начинку с кусочком жира внутри — это дает сочность. Лепят треугольники, укладывают швом вниз и выпекают при 200 °С около 35 минут.

Калорийность узбекской слоеной самсы: ~320 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 11 г, жиры — 18 г, углеводы — 30 г.

Польза: баранина богата железом и цинком, необходимыми для иммунитета. Зира улучшает пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами.

Осторожно: высокое содержание насыщенных жиров из курдюка — блюдо не для ежедневного стола при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лагман по-узбекски: тянутая лапша вместо покупной

Именно ручное вытягивание лапши отличает подлинный лагман по-узбекски от упрощенных версий. Тесто вытягивают в длинные нити, смазывая руки подсоленным маслом, — нити не рвутся и приобретают особую упругость.

Для лапши: мука (500 г), яйцо (1 шт.), вода теплая (200 мл), соль (1 ч. л.), масло растительное (для вытягивания — 3 ст. л.).

Для ваджи (подливы): говядина (400 г), лук (2 шт.), морковь (1 шт.), болгарский перец (2 шт.), томаты (3 шт.), редька зеленая маргеланская (1 небольшая — это редкий и важный ингредиент!), чеснок (4 зубчика), джусай или черемша (пучок), зира, кориандр, масло растительное (4 ст. л.), бульон или вода (500 мл).

Маргеланская редька — зеленая внутри и почти без горечи — дает подливе особую сладость и текстуру. Найти ее можно на рынках или в узбекских лавках. Мясо обжаривают с луком до корочки, добавляют овощи слоями, тушат 40 минут. Лапшу отваривают отдельно, раскладывают по косе, традиционным пиалам, и заливают горячей ваджой.

Калорийность лагмана по-узбекски: ~180 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 9 г, жиры — 7 г, углеводы — 21 г.

Польза: говядина — источник полноценного белка и витаминов группы B. Маргеланская редька богата витамином С и стимулирует работу желчного пузыря.

Осторожно: при гастрите и язве большое количество специй и редька могут раздражать слизистую.

Настоящая узбекская слоеная самса, лагман и плов — Ташкент на вашей кухне удивит семью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плов по-узбекски: рис, который не прощает торопливости

Настоящий плов по-узбекски готовят на хлопковом масле — именно оно дает характерный золотистый цвет и легкую ореховую нотку, которую не воспроизведет подсолнечное. Рис девзира — бордово-розовый, с продольной бороздкой — впитывает зирвак (основу) иначе, чем любой другой сорт: становится рассыпчатым, но не сухим.

Понадобятся:

рис девзира (500 г);

баранина (600 г);

морковь желтая и оранжевая пополам (600 г);

лук (3 шт.);

чеснок (2 головки целиком);

зира (2 ч. л.);

барбарис сушеный (1 ст. л.);

масло хлопковое (150 мл);

соль;

вода горячая (около 800 мл).

Лук обжаривают в раскаленном масле до темно-золотого цвета — почти до черноты на краях. Это дает плову насыщенный вкус и цвет. Добавляют мясо, затем морковь соломкой, не перемешивая сразу. Заливают водой, тушат зирвак 40 минут. Рис (замоченный за час) укладывают сверху ровным слоем, утапливают головки чеснока. Воду доливают по краю казана так, чтобы она покрывала рис на 1,5 см. Варят на сильном огне без крышки до выпаривания воды, затем закрывают и томят на минимуме 20 минут.

Калорийность плова по-узбекски: ~210 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 8 г, жиры — 9 г, углеводы — 26 г.

Плов по-узбекски: рис, который не прощает торопливости Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польза: барбарис в составе снижает уровень сахара в крови и обладает желчегонным действием. Желтая морковь содержит лютеин, полезный для зрения.

Осторожно: блюдо калорийно и жирно — людям с панкреатитом и подагрой стоит ограничить порцию.

Три рецепта — и кухня наполнится запахами Востока. Узбекская слоеная самса, лагман по-узбекски и плов по-узбекски — это не просто ужин, это способ рассказать семье целую историю без единого слова. Главное — не торопиться: настоящая узбекская кухня не терпит спешки и всегда это чувствует.

