Роспотребнадзор сообщил о росте числа укусов клещей С начала сезона в России зафиксировано свыше 6 тыс. укусов клещей

В России с начала сезона более 6 тыс. человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. Случаи фиксируются в разных регионах страны.

Среди зарегистрированных субъектов ведомство выделило Краснодарский край и Ставропольский край, а также Республику Крым. В списке также Ростовская, Липецкая, Челябинская, Ленинградская области, Москва и Санкт-Петербург.

Также обращения зафиксированы в Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях. В ведомстве отметили, что в 2026 году более 1,2 млн человек в России сделали прививки от клещевого вирусного энцефалита.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи становятся более активными в весенний период. Специалисты продолжают мониторинг ситуации в регионах.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал советы родителям, как защитить своих детей от укусов клещей. Так, специалисты порекомендовали на одежду наносить специальные акарицидные средства перед каждым выходом из дома. Важно соблюдать рекомендации по дозировке и времени обработки.