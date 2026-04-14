На Западе оценили боевой опыт российских пилотов Business Insider: ВС России стали опытнее после конфликта на Украине

Военно-воздушные силы России стали заметно опытнее после начала конфликта на Украине, написали в Business Insider. Журналисты отметили, как изменились ВВС РФ.

Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота, — говорится в публикации.

В издании отмечают, что ранее российские пилоты летали меньше, чем коллеги из стран НАТО. Сейчас же участие в боевых действиях изменило ситуацию, и западные журналисты считают, что наличие такого опыта делает российскую сторону «более опасной».

В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях, — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин оценил российское вооружение. По его словам, главным преимуществом отечественной военной продукции является соотношение цены и качества.

В то же время о России высказался глава Северного командования США Грегори Гийо, отметив, что Москва обладает наибольшими возможностями для угрозы Северной Америке. Он отметил развитие российского арсенала и неядерного военного потенциала.