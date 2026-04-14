Взломали «Госуслуги» — потеряли квартиру: как защититься от мошенников

Россияне регулярно становятся жертвами мошенников. Самый большой риск при встрече с аферистами — потерять жилье или получить кредит на свое имя. К каким уловкам прибегают злоумышленники, как защитить свою квартиру и личные данные — в материале NEWS.ru.

Как мошенники обманывают россиян

На первом месте по популярности у мошенников — взлом аккаунтов на портале «Госуслуги», рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Константин Степанов.

«Это главный ключ. Получив доступ, мошенники видят ваши паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Они могут авторизоваться в приложениях банков и оформить кредит онлайн», — пояснил собеседник.

Еще одна уязвимость — хищение электронной цифровой подписи (ЭЦП). По словам Степанова, преступники могут продать недвижимость, используя ЭЦП для регистрации сделки в Росреестре.

Цифровизация документооборота, несмотря на неоспоримые преимущества для граждан, сопряжена с определенными рисками, подтвердил в беседе с NEWS.ru адвокат президент Первой цифровой коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Дмитрий Якубовский.

«Несмотря на такое явление, как усиленная цифровая подпись, зачастую в ведомствах принимаются к работе обыкновенные электронные копии документов — сканы и фотографии. Они далеко не всегда заверяются надлежащим образом. К сожалению, допускается использование подобных документов при оформлении юридически значимых регистрационных действий, не говоря уже о различных видах кредитов. Порой это позволяет мошенникам подменять реальные документы несуществующими в природе, в том числе при регистрации прав на недвижимость и в других значимых сделках», — сказал специалист.

По мнению Якубовского, представители Росреестра могут сослаться на то, что не в их компетенции проверять подобные документы на достоверность, если они внешне соответствуют всем предъявляемым требованиям.

«Если у гражданина возникают сомнения, то нужно оформить сделку через нотариуса, который обязан вручную перепроверить все документы и несет застрахованную профессиональную ответственность за недостаточную проверку», — сказал Якубовский.

Кроме того, не стоит забывать о социальной инженерии, когда под видом сотрудников банка, полиции или портала «Госуслуги» мошенники убеждают граждан самостоятельно взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, напомнил Степанов.

«Стоит остерегаться программ удаленного доступа. Вас могут уговорить установить приложение, которое дает преступникам полный контроль над телефоном и банковскими приложениями», — сообщил собеседник.

Могут ли аферисты продать квартиру без вашего ведома

Продать квартиру через «Госуслуги» в бытовом понимании нельзя, потому что портал не является площадкой купли-продажи, пояснил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, существует электронная подача документов на регистрацию прав и сделок с недвижимостью. В частности, можно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

«Угроза не в том, что кто-то „выставит квартиру на портале“, а в том, что злоумышленник попытается провести электронные регистрационные действия, используя скомпрометированный доступ, доверенность или поддельные документы. При этом взлома аккаунта на „Госуслугах“ недостаточно, потому что подача заявления на регистрацию требует подтвержденной учетной записи и усиленной квалифицированной электронной подписи, которая может быть оформлена через МФЦ или банк с предъявлением паспорта», — сказал Русяев.

Могут ли мошенники оформить кредит на ваше имя

Потребительский кредит, кредитная карта, увеличение лимита по действующей кредитке и микрозаймы остаются в 2026 году самыми реалистичными дистанционными угрозами, пояснил Русяев. По его словам, по этой причине с 1 марта 2025 года у граждан появилось право на самозапрет потребкредитов и займов, а с 1 сентября заработал обязательный период охлаждения.

«Денежные средства от 50 тысяч до 200 тысяч рублей выдаются не раньше чем через четыре часа после подписания договора. Если речь идет о сумме более 200 тысяч, то пауза составляет 48 часов. Это правило распространяется и на онлайн-заявки, и на оформление в офисе. Но самозапрет не работает в отношении ипотеки, автокредитов под залог машины, образовательных кредитов с перечислением денег напрямую в учебное заведение, поручительств и выдачи средств по уже действующим кредитным картам», — сообщил юрист.

Кроме того, отметил он, период охлаждения не распространяется на суммы до 50 тысяч рублей и ряд иных случаев, предусмотренных законом. Поэтому быстрые займы и часть специальных банковских продуктов остаются уязвимыми, заключил Русяев.

Как защититься от мошенников — простые советы

Первоочередная и наиболее эффективная мера защиты от мошенников — самозапрет на кредиты, пояснил Степанов.

«Самозапрет можно совершенно бесплатно установить на „Госуслугах“. После этого ни один банк не выдаст вам кредит, пока вы лично не снимете запрет», — отметил собеседник.

Степанов также подчеркнул, что важно уделять особое внимание защите аккаунта на портале «Госуслуги».

«Установите сложный уникальный пароль и обязательно включите двухфакторную аутентификацию (вход по СМС). Используйте функцию „Вход по биометрии“, если ее поддерживает телефон. Регулярно проверяйте историю входов, а также список выданных разрешений и доверенностей в личном кабинете», — сказал он.

Отдельное направление — защита недвижимости. Степанов советует подать в Росреестр заявление о запрете на регистрационные действия без вашего личного участия. Это можно сделать онлайн на портале «Госуслуги» или в МФЦ.

