Назван раздел «Госуслуг», который мошенники используют для обмана россиян

Мошенники стали использовать раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах» для обмана россиян, сообщила ТАСС пресс-служба компании Angara Security. Аферисты копируют его интерфейс и создают фишинговые сайты. Таким образом они пытаются убедить граждан РФ «записаться к врачу» через замаскированную вредоносную платформу.
Далее схема развивается без изменений и переходит на этап «шквала звонков». На связь выходят псевдосотрудники техподдержки госпортала, якобы представители банков или силовых структур, которые сообщают о несуществующих утечках данных и пытаются запугать человека. Такой сценарий направлен на выманивание денег через психологическое давление и страх.
Ранее представители пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что аферисты, переодетые в униформу и с поддельными удостоверениями, ходят по квартирам и сообщают россиянам об «утечке газа» или «несоответствии нормам». После этого они требуют срочной замены оборудования — датчиков или кранов — по завышенным ценам.
Ранее сообщалось, что мошенники начали выходить на детей, представляясь их родителями или другими близкими родственниками. Для обмана используются голосовые записи и видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, что позволяет сделать контакт более правдоподобным.