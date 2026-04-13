Назван раздел «Госуслуг», который мошенники используют для обмана россиян

Мошенники стали использовать для обмана раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах»

Мошенники стали использовать раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах» для обмана россиян, сообщила ТАСС пресс-служба компании Angara Security. Аферисты копируют его интерфейс и создают фишинговые сайты. Таким образом они пытаются убедить граждан РФ «записаться к врачу» через замаскированную вредоносную платформу.

Далее схема развивается без изменений и переходит на этап «шквала звонков». На связь выходят псевдосотрудники техподдержки госпортала, якобы представители банков или силовых структур, которые сообщают о несуществующих утечках данных и пытаются запугать человека. Такой сценарий направлен на выманивание денег через психологическое давление и страх.

Ранее представители пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили, что аферисты, переодетые в униформу и с поддельными удостоверениями, ходят по квартирам и сообщают россиянам об «утечке газа» или «несоответствии нормам». После этого они требуют срочной замены оборудования — датчиков или кранов — по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выходить на детей, представляясь их родителями или другими близкими родственниками. Для обмана используются голосовые записи и видеозвонки, сохраненные в мессенджерах, что позволяет сделать контакт более правдоподобным.