23 марта 2026 в 12:37

«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заявления газеты Politico о том, что Москва якобы предлагала Белому дому отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг по Тегерану, не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, публикацию можно назвать лживой.

Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее — лживых сообщений, — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал фейком информацию издания Politico о том, что Россия якобы предложила американцам сделку по разведданным для Ирана и Украины. Он также поблагодарил конгрессвумен Анну Паулину Луну за предупреждение о набирающей обороты кампании лжи.

До этого Песков подтвердил, что Кремль не получал от иранской стороны официальных обращений с просьбой об оказании помощи, в том числе военного характера. Также президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана.

Дмитрий Песков
США
Иран
разведданные
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
