На Украине предрекли продолжение противостояния с Россией В Раде заявили, что противостояние с Россией затянется на два года

Многие народные депутаты Украины уверены, что противостояние с Россией продолжится еще год-два из-за войны на Ближнем Востоке, передает «РБК-Украина». По их мнению, несколько месяцев назад в политических кулуарах чувствовалась атмосфера приближения перемирия и выборов в стране, однако в настоящее время переговоры зашли в тупик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о месте нового раунда переговоров по Украине. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная. Песков также отмечал, что российская сторона не будет участвовать в предстоящей встрече по урегулированию конфликта.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за неприемлемого поведения Киева. Кроме того, по его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен на решении своих проблем на Ближнем Востоке.