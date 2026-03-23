23 марта 2026 в 13:41

ВСУ пытались атаковать шесть российских регионов за четыре часа

За четыре часа над шестью регионами РФ сбиты 19 украинских БПЛА

Фото: Социальные сети
Силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионами РФ, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, по семь и пять БПЛА сбили над территориями Курской и Тульской областей, по два — над Рязанской, Белгородской, Ленинградской областями. Еще один беспилотник ликвидировали над Брянской областью.

23 марта текущего года в период с 09:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Утром 23 марта сообщалось, что ПВО за ночь ликвидировала и перехватила 249 беспилотников ВСУ над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

