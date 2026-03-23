Путин раскрыл показатель по безработице в России

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 13:40

Путин: уровень безработицы в России в январе составил 2,2%

Подписывайтесь на нас в MAX

Безработица в России в январе оставалась на низком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, этот показатель составил 2,2%, передает пресс-служба Кремля. В свою очередь инфляция закрепилась на уровне ниже 6%, подчеркнул глава государства.

Отмечу, что безработица в январе оставалась на низком уровне — 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс, — констатировал президент.

Также в ходе совещания Путин отметил, что внутренний валовый продукт в России продемонстрировал снижение в годовом выражении. По его словам, в январе показатель снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам российского лидера, власти должны вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в стране. До этого глава государства обратил внимание, что специалисты говорят о так называемом календарном факторе января 2026 года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом.

Владимир Путин
Россия
безработица
инфляция
экономика
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.