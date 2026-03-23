Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками

В Шотландии 12-летний мальчик получил перелом челюсти в результате избиения подростками, сообщает The Sun. Известно, что школьник попытался заступиться за подругу.

Подростки напали на пострадавшего в центре Данди и приставили к горлу мачете. Также помощь понадобилась 14-летнему другу школьника и 17-летней девушке. Правоохранители изучают все детали случившегося и просматривают записи с камер наблюдения.

