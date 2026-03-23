Журналистка НХЛ погибла в пламени вместе с тремя детьми Журналистка НХЛ Пирс и ее трое детей погибли при пожаре в США

Спортивная журналистка, работавшая на сайте Национальной хоккейной лиги, Джесси Пирс погибла при пожаре вместе со своими тремя детьми, сообщили в НХЛ. Известно, что женщина более 10 лет освещала спорт, в том числе хоккей в Миннесоте.

Вся семья НХЛ выражает глубокие соболезнования семье Пирс, — отметили в НХЛ.

Ранее четыре машины еврейской службы скорой помощи получили повреждения в результате поджога в пригороде Лондона Голдерс-Грин. Представитель некоммерческой организации Shomrim, ведущей патрулирование района, где произошел инцидент, усомнился в случайности произошедшего.

До этого в центре Саратова произошел пожар в аварийном двухэтажном доме по адресу улица Валовая, 79. Сообщение о возгорании поступило 22 марта в 1:40. Помимо основного здания, пострадала кровля соседнего частично расселенного дома. На месте пожара было обнаружено тело человека, личность погибшего пока не установлена.