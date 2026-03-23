23 марта 2026 в 10:05

«Посмешище»: в Британии раскрыли плачевное состояние королевского флота

В Британии нашелся лишь один корабль, способный отразить атаки на Лондон

Фото: Marcus Golejewski/dpa/Global Look Press
Из шести эсминцев Королевского военно-морского флота Великобритании, способных вести противовоздушную оборону, лишь два находятся в строю, пишет британское издание The Sun со ссылкой на бывших военных. По его информации, при этом только один корабль находится в стране, но и его возможностей не хватит для защиты Лондона.

«Посмешище»: у Великобритании есть всего один эсминец на вооружении, способный остановить иранские ракеты. Но даже он не может защитить Лондон. <…> Эксперты обнародовали «позорное» состояние противовоздушной обороны Великобритании на фоне сообщений о том, что Британия может оказаться в пределах досягаемости Тегерана, — говорится в материале.

Журналисты пишут, что всего королевский флот располагает шестью кораблями нужного типа, однако в строю только два. Как рассказал изданию отставной генерал Ричард Бэрронс, один из них — HMS Dragon — сейчас в Средиземном море, а второй, HMS Duncan, стоит в Портсмуте, более чем в 100 километрах от столицы.

Дальность действия HMS Duncan — около 150 километров, но, по словам бывших военных, его возможностей все равно не хватит для защиты Лондона с воздуха. Остальные эсминцы либо в ремонте, либо формально числятся в строю, но требуют срочного обслуживания.

Ранее британские СМИ писали, что иранский ракетный обстрел базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане стал угрозой национальным интересам Великобритании. Власти заявили, что действия Тегерана дестабилизируют ситуацию в регионе. При этом в Лондоне подтвердили, что разрешили США использовать базу Диего-Гарсия для ограниченных оборонительных операций.

Москва

Россия

Семья и жизнь

