Две школьницы пропали в Пензенской области

Масштабные поиски двух 14-летних девочек, пропавших 19 марта, развернуты в Пензенской области, сообщили в региональном управлении МВД, а также в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Саратовской области. К розыску несовершеннолетних подключились полицейские и волонтеры сразу в двух субъектах Федерации, передает РИА Новости.

В пресс-службе пензенского УМВД агентству уточнили, что заявление от родителей поступило в полицию 21 марта, после чего начались оперативно-разыскные мероприятия. Информация о поиске школьниц была опубликована в воскресенье в официальном сообществе «ЛизаАлерт Пензенской области».

По данным волонтеров, есть свидетельство о том, что пропавшие подростки могли сесть в грузовой автомобиль, следующий в сторону Саратова. В настоящее время эта информация проверяется сотрудниками полиции и добровольцами. В отряде «ЛизаАлерт» Саратовской области сообщили, что в поисковой операции задействованы 18 человек из саратовского регионального отделения, а также четверо специалистов из пензенского подразделения.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили о розыске девятилетнего мальчика, который днем 21 марта ушел из дома и не вернулся. Ребенок крепкого телосложения был одет в куртку цвета хаки и синюю шапку. Правоохранители отмечают, что мальчик не разговаривает и может нуждаться в медицинской помощи. Позднее сообщалось, что поиски прекратили — ребенка нашли живым и невредимым.