Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 11:30

Связанная с Трампом компания получит доступ к сверхсекретным данным Лондона

The Guardian: Palantir получит доступ к сверхсекретным данным британского FCA

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская IT-компания Palantir, связанная с президентом США Дональдом Трампом, получит доступ к массиву особо чувствительных данных о регулировании финансовой сферы Великобритании, сообщает The Guardian. Сделка вызвала опасения по поводу растущего влияния компании в королевстве.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заключило с Palantir контракт на изучение внутренней разведывательной информации регулятора для борьбы с финансовыми преступлениями, включая мошенничество, отмывание денег и инсайдерскую торговлю. Соглашение рассчитано на трехмесячный испытательный срок. Компания будет получать более 30 тыс. фунтов (3,3 млн рублей) в неделю за анализ обширного объема данных FCA. В случае успеха это может привести к полноценному внедрению ИИ-системы Palantir.

Palantir предстоит работать с огромными массивами информации, включая особо чувствительные разведывательные файлы, данные о проблемных организациях, отчеты о подтвержденных и предполагаемых мошенничествах. Кроме того, компания получит информацию о гражданах — вплоть до записей телефонных разговоров, электронных писем и постов в соцсетях. Сделка вызвала тревогу даже внутри самого регулятора.

Как только Palantir поймет, как мы выявляем угрозы отмывания денег, откуда нам знать, что у них хватит этической надежности, чтобы не пойти и не поделиться этой информацией? — задался вопросом один из собеседников издания.

Компания Palantir базируется в Майами, ее соучредителем является миллиардер Питер Тиль — один из спонсоров Дональда Трампа. Это не первый ее контракт в Великобритании. Компания уже имеет государственные соглашения на сумму более 500 млн фунтов (54,8 млрд рублей), включая сделки с NHS (330 млн фунтов; 36,2 млрд рублей) и Минобороны (240 млн фунтов; 26,3 млрд рублей). Технологии Palantir также используются израильской армией и иммиграционной службой США.

Ранее стало известно, что система искусственного интеллекта Maven, разработанная компанией Palantir, получила статус официальной программы Пентагона, что закрепляет ее применение в Вооруженных силах США в качестве современного инструмента. Внедрение этой интеллектуальной платформы позволит военнослужащим получить передовые средства для выявления угроз, сдерживания противника и обеспечения превосходства.

Великобритания
США
Дональд Трамп
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые привлекательные регионы для стажировки студентов туриндустрии
Дачникам дали советы по выращиванию газона на заброшенном участке
Собянин раскрыл секрет дешевого строительства в Москве
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.