Связанная с Трампом компания получит доступ к сверхсекретным данным Лондона

Американская IT-компания Palantir, связанная с президентом США Дональдом Трампом, получит доступ к массиву особо чувствительных данных о регулировании финансовой сферы Великобритании, сообщает The Guardian. Сделка вызвала опасения по поводу растущего влияния компании в королевстве.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) заключило с Palantir контракт на изучение внутренней разведывательной информации регулятора для борьбы с финансовыми преступлениями, включая мошенничество, отмывание денег и инсайдерскую торговлю. Соглашение рассчитано на трехмесячный испытательный срок. Компания будет получать более 30 тыс. фунтов (3,3 млн рублей) в неделю за анализ обширного объема данных FCA. В случае успеха это может привести к полноценному внедрению ИИ-системы Palantir.

Palantir предстоит работать с огромными массивами информации, включая особо чувствительные разведывательные файлы, данные о проблемных организациях, отчеты о подтвержденных и предполагаемых мошенничествах. Кроме того, компания получит информацию о гражданах — вплоть до записей телефонных разговоров, электронных писем и постов в соцсетях. Сделка вызвала тревогу даже внутри самого регулятора.

Как только Palantir поймет, как мы выявляем угрозы отмывания денег, откуда нам знать, что у них хватит этической надежности, чтобы не пойти и не поделиться этой информацией? — задался вопросом один из собеседников издания.

Компания Palantir базируется в Майами, ее соучредителем является миллиардер Питер Тиль — один из спонсоров Дональда Трампа. Это не первый ее контракт в Великобритании. Компания уже имеет государственные соглашения на сумму более 500 млн фунтов (54,8 млрд рублей), включая сделки с NHS (330 млн фунтов; 36,2 млрд рублей) и Минобороны (240 млн фунтов; 26,3 млрд рублей). Технологии Palantir также используются израильской армией и иммиграционной службой США.

Ранее стало известно, что система искусственного интеллекта Maven, разработанная компанией Palantir, получила статус официальной программы Пентагона, что закрепляет ее применение в Вооруженных силах США в качестве современного инструмента. Внедрение этой интеллектуальной платформы позволит военнослужащим получить передовые средства для выявления угроз, сдерживания противника и обеспечения превосходства.