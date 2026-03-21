21 марта 2026 в 09:11

Пентагон вооружится искусственным интеллектом для сдерживания врагов

Palantir вооружит американскую армию искусственным интеллектом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Система искусственного интеллекта Maven, разработанная компанией Palantir, получила статус официальной программы Пентагона, что закрепляет ее применение в Вооруженных силах США в качестве современного инструмента, сообщает Reuters со ссылкой на письмо заместителя главы оборонного ведомства Стива Файнберга. Он подчеркнул, что внедрение этой интеллектуальной платформы позволит военнослужащим получить передовые средства для выявления угроз, сдерживания противника и обеспечения превосходства.

Как отметил замминистра, Maven станет ключевым элементом в оснащении войск. По его словам, новая система призвана усилить возможности США в противодействии противникам на всех театрах военных действий.

Ранее специалисты, проводившие эксперимент с моделями искусственного интеллекта, заявили, что в подавляющем большинстве смоделированных конфликтов нейросети не смогли отказаться от применения ядерного оружия. В ходе исследования три системы сыграли 21 партию, совершив 329 ходов и пояснив логику каждого. Даже при очевидном проигрыше ни одна из нейросетей не пошла на уступки оппоненту.

