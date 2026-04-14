14 апреля 2026 в 16:26

Машины пьяных москвичей отправили на СВО

Прокуратура: 10 автомобилей пьяных водителей передали на нужды армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Конфискованные автомобили, ранее принадлежавшие злостным нарушителям правил дорожного движения, переданы для использования в зоне проведения СВО, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Транспортные средства изъяты у лиц, осужденных по статье 264.1 УК РФ.

В отношении ряда автомобилей, принадлежавших лицам, осужденным по ст. 264.1 УК РФ, судом приняты решения о наложении арестов и их последующей конфискации. Однако в доход государства они фактически не переданы, — говорится в сообщении.

В прокуратуре провели рабочее совещание с органами принудительного исполнения и полицией, после чего дали конкретные указания и организовали межведомственное взаимодействие. Результатом прокурорского вмешательства стала передача 10 транспортных средств для нужд армии.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил о необходимости распространить льготную ипотеку для участников СВО под 2% на всю страну. По его словам, сейчас бойцы вынуждены брать рыночные кредиты с высокими ставками и первоначальным взносом до половины стоимости жилья. Общественник предложил выдавать государственный жилищный сертификат, который принимали бы все банки с госучастием.

