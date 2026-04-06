06 апреля 2026 в 15:36

Путин присвоил армии и авиаполку наименование гвардейских

Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования гвардейских ряду воинских частей, документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Звания получили 35-я общевойсковая Краснознаменная армия и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.

Согласно указам, 35-я общевойсковая Краснознаменная армия удостоена почетного наименования за массовый героизм, стойкость, отвагу и мужество личного состава, проявленные в ходе выполнения задач по защите государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. Указы вступают в силу со дня их подписания.

Ранее российский лидер поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года. Ответственным за выполнение задачи назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

До этого глава государства присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю Николаю Терехину. Майор принимал участие в Великой Отечественной войне.

