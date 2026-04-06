06 апреля 2026 в 11:02

Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики

Путин поручил до 1 июня разработать стратегию развития креативной экономики

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года, следует из документа на сайте Кремля. Ответственным назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

Правительству РФ <...> завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — говорится в перечне поручений.

Ранее Путин поручил правительству проработать вопросы поставок в Египет продовольственных товаров, прежде всего зерна. Об этом он заявил на встрече с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты. Глава государства также отметил хорошие результаты прошлого сельскохозяйственного года. Поэтому, по его словам, проблем с поставками не возникнет.

До этого Путин поручил обновленному составу Центральной избирательной комиссии уделить внимание безопасности выборов. Путин также призвал ЦИК оказывать помощь в прохождении предвыборных процедур кандидатам — ветеранам СВО.

Российские военные отразили атаку морских дронов в Черном море
В Румынии призвали ЕС покончить с зависимостью от США в военной сфере
Мужчина перепутал газ с тормозом и насмерть сбил супругу
Россияне высказали свое отношение к заимствованию иностранных слов
Королевская семья Британии: новости, испытание Карла III для Уильяма и Кейт
«Не показывать прыть»: Лукашенко об одной из сторон в иранском конфликте
В Дагестане эвакуируют 119 пассажиров поездов
В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ
Имущество обвиненного в коррупции российского замгубернатора арестовали
Стало известно об уроне нефтяного конкурента РФ от войны с Ираном
DDoS-атаки на РФ выросли в десятки раз из-за слухов о блокировке Telegram
Платформа VK AdBlogger снизила порог входа в программы монетизации
У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет
Политолог предположил, что будет с Трампом в случае конфликта США с Кубой
Орбан намекнул на возможного виновника подрыва «Турецкого потока»
Почему не работает Telegram сегодня, 6 апреля: замедление, когда заблокируют
Сергеевка, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 6 апреля
Режим локальной ЧС ввели в микрорайоне Геленджика после атаки БПЛА
«Одноклассники» презентуют эксклюзивный видеопроект «Кухня с Дадали»
Юрист ответил, что грозит вытолкнувшему проводницу из поезда дебоширу
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

