Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года, следует из документа на сайте Кремля. Ответственным назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.

Правительству РФ <...> завершить разработку Стратегии развития креативной экономики на период до 2036 года и утвердить ее своим актом, принимая во внимание необходимость утверждения до 1 сентября 2026 года федерального проекта по развитию креативных (творческих) индустрий в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — говорится в перечне поручений.

