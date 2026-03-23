Родственники невесты устроили жестокую расправу над женихом

В Индии группа из 15 человек совершила жестокое нападение на мужчину спустя всего несколько часов после его свадьбы, сообщает издание The Times of India. Поводом для расправы стало недовольство родственников невесты, которые были категорически против этого брака.

Злоумышленники ворвались в дом молодоженов, избили главу семейства, после чего раздели его и привязали к столбу на всеобщее обозрение. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент и уже задержали пятерых подозреваемых в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело, и на данный момент ведется активный розыск остальных участников нападения, скрывшихся с места происшествия.

Ранее житель Индии незадолго до свадьбы отвел свою 17-летнюю невесту в заброшенный дом и перерезал ей горло. Тело девушки обнаружили родственники подозреваемого, которые и вызвали полицию. Пара была помолвлена, однако мотив убийства правоохранителям пока установить не удалось. По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора.