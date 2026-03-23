Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом Освободившегося из колонии жителя Томска обвинили в убийстве подруги

В Томске 32-летнего мужчину обвинили в расправе над подругой, сообщили в региональном управлении СК России. По данным следствия, летальные травмы головы потерпевшая получила в ходе бытового конфликта.

Инцидент произошел в марте, когда фигурант находился в доме потерпевшей и употреблял алкоголь. Между мужчиной и женщиной возник конфликт из-за замечания о чрезмерном употреблении спиртного, после чего он нанес удары по голове с применением гаечного ключа. Травмы оказались летальными.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан. Он признал вину и рассказал об обстоятельствах происшествия. Фигурант взят под стражу.

