Моди напомнил миру о пандемии на фоне войны США и Ирана Моди сравнил последствия войны на Ближнем Востоке с пандемией коронавируса

Последствия войны на Ближнем Востоке сопоставимы с периодом пандемии коронавируса, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая в парламенте. По его словам, мировому сообществу следует быть готовым к более масштабным вызовам, передает ТАСС.

Сложная ситуация в мире, возникшая из-за этой войны, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия, поэтому мы должны быть готовы и сохранять единство. <...> Мы уже сталкивались с подобными вызовами в период COVID, и теперь нам снова нужно быть готовыми, — отметил он.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что энергокризис, вызванный войной в Иране и блокадой Ормузского пролива, сопоставим по масштабу с нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом 2022 года вместе взятыми. По его словам, мировую экономику ждут серьезные последствия боевых действий на Ближнем Востоке.

До этого западные журналисты сообщили, что перебои в поставках энергоносителей могут продлиться месяцы и годы, даже при условии быстрой деэскалации конфликта. По информации источников, блокировка Ормузского пролива уже привела к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок сырья.