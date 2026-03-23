23 марта 2026 в 12:33

В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Московской области вычислили курьера мошенников, которые обманули пенсионера из Электрогорска, сообщают «Вести Подмосковья». Мужчина передал 1,6 млн рублей и $1 тыс. 18-летнему местному жителю.

Сообщается, что с пенсионером связались мошенники под предлогом замены домофона и вынудили его назвать код из СМС-сообщения. Затем с мужчиной связались от имени Роскомнадзора и сообщили, что у него взломали учетную запись на «Госуслугах», а личные данные использовали для доверенности лицу, финансирующему ВСУ. Курьера задержали в одной из московских гостиниц. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы лишилась 1,8 млн рублей после разговора с мошенниками под предлогом замены ключей от домофона. По информации ведомства, 75-летней женщине сначала позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками управляющей компании, и сообщили о якобы проводимых работах в подъезде.

