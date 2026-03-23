Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna

Песков оставил без ответа вопрос о ситуации вокруг танкера Deyna Песков отказался комментировать ситуацию вокруг танкера Deyna

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с танкером Deyna. Известно, что судно задержали ВМС Франции в Средиземном море, передает пресс-служба Кремля в мессенджере MAX.

Я оставляю это без комментария. Это единственное, что я сейчас могу сказать по этой теме, — отметил Песков.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Париже сообщили, что информации о возможном нахождении россиян в составе экипажа нефтяного танкера Deyna пока не поступало. Речь идет о судне под флагом Мозамбика, которое следовало из России.

Морская префектура по Средиземному морю утверждает, что причиной задержания стала якобы проверка использования флага вышеуказанного государства. Операцию провели при содействии Великобритании.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что задержание танкера Deyna связано с поддержкой Украины. Он также обвинил судно в нарушении международных санкций и морского права.