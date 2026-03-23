Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм

Тихий туризм — поездки на выходные в небольшие города с достопримечательностями, рассказала 360.ru директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» Татьяна Ракулова. Она отметила, что сейчас тренд набирает обороты.

Тенденция продвижения своих исторических достопримечательностей региональными властями в тандеме с туроператорами дала свои плоды. Красивые видеоролики в Сети привлекают клиента. Как следствие, спрос порождает предложение. А конкуренция и улучшение качества гостиниц, кафе и прочей туристической инфраструктуры провоцируют увеличение спроса по категориям, — рассказала Ракулова.

Турэксперт подчеркнула, что люди выбирают поездки в города рядом ради спокойствия и умиротворения. По ее словам, это помогает туристам наполниться энергией перед новой рабочей неделей.

