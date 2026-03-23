Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине

Брюссель может приостановить членство Венгрии в Евросоюзе, предположила в беседе с NEWS.ru политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова. По ее словам, в ЕС обсуждают три варианта финансирования Киева в обход вето Будапешта. Она отметила, что наиболее вероятным на данный момент выглядит сценарий организации финансирования в качестве внеблоковой инициативы, не требующей одобрения всех 27 стран-членов.

В ЕС есть три варианта, как Брюссель может профинансировать Киев в обход Будапешта. Во-первых, это проведение финансирования как внеблоковой инициативы, не требующей согласия 27 стран. Подобная помощь возможна с меньшими суммами, например, €30–40 млрд, это наиболее вероятный вариант. Второй связан с вопросом цены, которую Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) готов потребовать взамен на свой голос, например, прорыв «нефтяной блокады», установленной Киевом. Третий, радикальный сценарий связан со статьей 7 Договора о ЕС, который позволяет приостановить членство в объединении при нарушении ценностей демократии и прав человека. Из-за расплывчатости критериев под них может подпасть любая неугодная страна, например, Венгрия, — пояснила Слепова.

Она отметила, что ранее ЕС уже прибегал к различным уловкам, которыми можно воспользоваться для обхода вето Венгрии. По ее словам, к примеру, в 2023 году, Орбан добровольно покинул зал заседаний во время голосования о предоставлении статуса кандидата Украине, Грузии и Молдавии. Политолог подчеркнула, что это позволило легально квалифицировать решение как принятое единогласно при одном воздержавшемся.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Венгрия и Словакия не поддержали курс Евросоюза на разрыв связей с Россией, поскольку не намерены рисковать интересами собственных стран. По его словам, для Будапешта и Братиславы важны контакты с Москвой, в том числе по поставкам углеводородов по доступной цене.