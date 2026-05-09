Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем

Симоновский суд Москвы арестовал жителя столицы на 15 суток из-за татуировки в виде трезубца, передает ТАСС. Мужчину признали виновным в демонстрации нацистской атрибутики.

Признать Дроганова М. С. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, <...> и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, — сказано в документе.

Арестованный находился в общественном месте и демонстрировал татуировку на правом плече. Изображение было открыто и доступно для обозрения. В решении указано, что символ относится к запрещенным экстремистским организациям. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее в Крыму задержали агента Службы безопасности Украины, передававшего сведения об объектах Черноморского флота. По данным ФСБ, подозреваемый использовал интернет-мессенджеры для передачи информации.

В Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек, которых подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Среди них оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

