23 марта 2026 в 12:30

Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении

Иран пригрозил заминировать Персидский залив при нападении сил США на острова

Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае атаки на республику, сообщили в Совете обороны страны. По словам представителя ведомства, которые приводит агентство Fars, речь идет о возможных ударах по побережью или островам, находящимся под контролем иранской стороны.

В случае любой попытки противника атаковать все морские пути в Персидском заливе будут заминированы, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении
Дальше
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

