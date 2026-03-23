Иран пригрозил США игрой в «Морской бой» в Персидском заливе при нападении Иран пригрозил заминировать Персидский залив при нападении сил США на острова

Иран заминирует морские пути в Персидском заливе в случае атаки на республику, сообщили в Совете обороны страны. По словам представителя ведомства, которые приводит агентство Fars, речь идет о возможных ударах по побережью или островам, находящимся под контролем иранской стороны.

В случае любой попытки противника атаковать все морские пути в Персидском заливе будут заминированы, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.