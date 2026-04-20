«Явно не хватает понимания»: Зеленский унизил Кличко из-за проблем в Киеве Зеленский: Киев серьезно отстает от графика подготовки к отопительному сезону

В Киеве не хватает понимания, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он поручил столичным властям под руководством мэра Виталия Кличко реализовать планы устойчивости к 1 сентября этого года.

В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города, — отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что во Львовской области есть проблемы с несколькими энергообъектами. Он потребовал, чтобы областные власти и правительственные структуры четко определили ответственных за своевременное выполнение государственного задания.

Ранее Кличко заявил, что государство задолжало Киеву около 12 млрд гривен (22 млрд рублей). Он также сообщил, что в прошлом году город «по сути ограбили» еще на 7 млрд гривен (13 млрд рублей). Мэр также подчеркнул, что без поддержки властей столица не справится с подготовкой к отопительному сезону и созданием локальных источников тепла.