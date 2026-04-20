20 апреля 2026 в 18:11

«Явно не хватает понимания»: Зеленский унизил Кличко из-за проблем в Киеве

Зеленский: Киев серьезно отстает от графика подготовки к отопительному сезону

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
В Киеве не хватает понимания, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он поручил столичным властям под руководством мэра Виталия Кличко реализовать планы устойчивости к 1 сентября этого года.

В столице явно не хватает понимания того, что следующей зимой должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города, — отметил Зеленский.

Глава государства заявил, что во Львовской области есть проблемы с несколькими энергообъектами. Он потребовал, чтобы областные власти и правительственные структуры четко определили ответственных за своевременное выполнение государственного задания.

Ранее Кличко заявил, что государство задолжало Киеву около 12 млрд гривен (22 млрд рублей). Он также сообщил, что в прошлом году город «по сути ограбили» еще на 7 млрд гривен (13 млрд рублей). Мэр также подчеркнул, что без поддержки властей столица не справится с подготовкой к отопительному сезону и созданием локальных источников тепла.

Украина
Владимир Зеленский
Владимир Кличко
Киев
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
