«Все подстроено заранее»: Трамп раскрыл повестку переговоров в Исламабаде Трамп: переговоры США и Ирана в Исламабаде будут посвящены ядерному оружию

Повестка переговоров между Вашингтоном и Тегераном сводится исключительно к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS. По мнению американского лидера, это «простой вопрос».

Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. И это довольно простой вопрос, если разобраться, — сказал Трамп.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что ему безразлично, прибудет ли иранская делегация на предстоящие переговоры в Исламабад. По его словам, американская сторона с самого начала заявила о готовности приехать на встречу.

Все было подстроено заранее. И мы посмотрим, будут они там или нет. Если их там не будет, это тоже нормально, — отметил президент.

Ранее Трамп сообщил, что ситуация в Ормузском проливе находится под контролем. При этом он признался, что разочарован союзниками Вашингтона. Отмечается, что ВМС США используют дроны для расчистки пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос передачи Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров. Дипломат категорически отверг саму возможность подобных договоренностей.