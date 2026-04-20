20 апреля 2026 в 17:49

«Все подстроено заранее»: Трамп раскрыл повестку переговоров в Исламабаде

Трамп: переговоры США и Ирана в Исламабаде будут посвящены ядерному оружию

Дональд Трамп
Повестка переговоров между Вашингтоном и Тегераном сводится исключительно к вопросу недопущения получения Ираном ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу PBS. По мнению американского лидера, это «простой вопрос».

Я имею в виду, что мы не ведем переговоров ни о чем, кроме того факта, что у них не будет ядерного оружия. И это довольно простой вопрос, если разобраться, — сказал Трамп.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что ему безразлично, прибудет ли иранская делегация на предстоящие переговоры в Исламабад. По его словам, американская сторона с самого начала заявила о готовности приехать на встречу.

Все было подстроено заранее. И мы посмотрим, будут они там или нет. Если их там не будет, это тоже нормально, — отметил президент.

Ранее Трамп сообщил, что ситуация в Ормузском проливе находится под контролем. При этом он признался, что разочарован союзниками Вашингтона. Отмечается, что ВМС США используют дроны для расчистки пролива от мин в попытке восстановить судоходство в этом районе.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вопрос передачи Ираном обогащенного урана Соединенным Штатам никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров. Дипломат категорически отверг саму возможность подобных договоренностей.

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
