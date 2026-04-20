«Роковое стечение»: раскрыта причина смерти двойника Пугачевой

Пародист Пугачевой Алексей Золотов потерял сознание и умер от переохлаждения

Телеведущий, шоумен и пародист Алексей Золотов, известный как самый узнаваемый двойник певицы Аллы Пугачевой, умер от переохлаждения после потери сознания, сообщил ТАСС источник из окружения артиста. По словам собеседника агентства, Золотов упал в обморок из-за резкого скачка уровня сахара в крови.

Причина — диабет в совокупности с несчастным случаем, роковое стечение обстоятельств. <...> Произошел скачок сахара, и он потерял сознание, не выключив воду. Затопило дом, и он лежал в холодной воде длительное время, случилось переохлаждение организма, — заключил источник.

Ранее в Стамбуле в возрасте 86 лет умерла Вера Холодная (Гилберт), внучка знаменитой актрисы немого кино Веры Холодной. Она на протяжении многих лет жила в Турции. В 17 лет Холодная-младшая вышла замуж за британца, который руководил фармацевтической компанией. Только в 2019 году ей впервые удалось посетить Россию.

До этого на 85-м году ушла из жизни британская актриса Анджела Плезенс. Она получила известность благодаря ролям в фильме «Банды Нью-Йорка» и экранизациях произведений Агаты Кристи о мисс Марпл.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

