23 марта 2026 в 11:50

Россиянка погибла при сходе снега с крыши дома

Жительница Томска погибла при сходе снега с крыши дома

Жительница Томска погибла после схода снега с кровли жилого дома, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел 23 марта. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Поступило сообщение о гибели 53-летней женщины в результате схода снежных масс с кровли жилого дома по улице Невской в Томске. По данному факту <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сказано в сообщении.

Ранее петербурженка получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега.

До этого директора УК на Камчатке задержали по подозрению в оказании некачественных услуг после гибели местной жительницы при падении льдины с крыши жилого многоквартирного дома. По версии следствия, фигурант не организовал вовремя очистку от снега и наледи кровли дома № 38 на Советской улице.

