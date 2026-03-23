Минимум 10 палестинцев получили ранения в результате нападения израильтян-переселенцев на Западном берегу, сообщило агентство AP. Беспорядки начались после похорон поселенца, погибшего в результате автомобильной аварии накануне.

Также известно, что четырех палестинцев убили в Газе. По информации Палестинского общества Красного Полумесяца, среди пострадавших — мужчина с ножевым ранением и отравившаяся дымом женщина. Также появились материалы, согласно которым переселенцы били машины и поджигали здания.

Ранее генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что США и Израиль без колебаний устраняют лидеров стран, которые им не подходят. Он подчеркнул, что для них это стало обыденным делом, как, например, убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Вместе с ним были ликвидированы и члены его семьи, включая 14-месячную внучку.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к проведению масштабной операции по нанесению ударов по объектам в Тегеране. Согласно предоставленной информации, целью атаки стала инфраструктура иранского режима.