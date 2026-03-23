Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную серию ударов по Тегерану, передает армейская пресс-служба. Военнослужащие указали, что огонь открыли по инфраструктуре.

ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, — говорится в заявлении.

Накануне армия Израиля информировала, что приступила к нанесению ударов в «сердце Тегерана». В военном ведомстве не стали уточнять, что это значит.

Публикация появилась спустя несколько часов после того, как подвергся ракетному обстрелу израильский город Арад, там насчитали порядка 88 пострадавших. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» почти сразу нашла семь человек в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Удар, как писали местные СМИ, пришелся по жилому кварталу.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии. По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.