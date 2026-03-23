Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 06:51

ЦАХАЛ начала масштабную серию ударов по Тегерану

Подписывайтесь на нас в MAX

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную серию ударов по Тегерану, передает армейская пресс-служба. Военнослужащие указали, что огонь открыли по инфраструктуре.

ЦАХАЛ начал масштабную серию ударов по инфраструктуре иранского режима в Тегеране, — говорится в заявлении.

Накануне армия Израиля информировала, что приступила к нанесению ударов в «сердце Тегерана». В военном ведомстве не стали уточнять, что это значит.

Публикация появилась спустя несколько часов после того, как подвергся ракетному обстрелу израильский город Арад, там насчитали порядка 88 пострадавших. Скорая помощи в Израиле «Маген Давид Адом» почти сразу нашла семь человек в тяжелом состоянии, 15 — в состоянии средней тяжести. Еще 43 человека получили легкие ранения. Удар, как писали местные СМИ, пришелся по жилому кварталу.

Ранее в израильском городе Димона при ракетном обстреле пострадали 39 человек, сообщила национальная служба скорой помощи. Среди раненых есть ребенок в тяжелом состоянии. По данным медиков, все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.