Киселев раскрыл, как США и Израиль расправляются с главами стран Киселев: убийства неугодных лидеров стали для США и Израиля рутиной

США и Израиль не стесняясь расправляются с лидерами стран, которые им неугодны, заявил генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, сейчас это для них рутина и таковым же стало убийство Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передают «Вести».

Президента Николаса Мадуро просто-напросто выкрали из собственной резиденции в Венесуэле. Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи убили <...> ракетным ударом. С ним же уничтожили и членов его семьи, включая внучку в возрасте 14 месяцев, — сказал он.

До этого стало известно, что ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за верховным лидером Ирана перед его убийством и выяснило, что утром 28 февраля в его резиденции состоятся переговоры чиновников, в которых аятолла примет участие. По словам источников, сначала удар хотели нанести ночью, но затем атаку перенесли на утро, чтобы дождаться собрания высокопоставленных лиц.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, отметил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.