Не только борщ: бархатный свекольный суп со сливками, который удивит вкусом и подачей

Свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом — выглядит эффектно, а готовится без лишних хлопот. Отличный вариант, когда хочется простого, но «ресторанного» блюда дома.

Ингредиенты:

свекла — 2 шт. (средние);

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливки 15–20% — 200 мл;

овощной бульон или вода — 500 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте крупно. Свеклу, картофель и морковь залейте бульоном и варите до мягкости около 30–40 минут. Лук и чеснок обжарьте до золотистости и добавьте в кастрюлю за несколько минут до готовности. Затем пробейте все блендером до гладкого пюре, влейте сливки и лимонный сок, приправьте и аккуратно прогрейте, не доводя до кипения.

Подавайте с сухариками, зеленью или крошкой сыра — суп получается нежным, насыщенным и по-настоящему уютным.

