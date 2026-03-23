23 марта 2026 в 07:00

Не только борщ: бархатный свекольный суп со сливками, который удивит вкусом и подачей

Свекла может раскрыться совсем по-новому, если приготовить из нее нежный крем-суп. Он получается ярким, густым и с мягким сливочным вкусом — выглядит эффектно, а готовится без лишних хлопот. Отличный вариант, когда хочется простого, но «ресторанного» блюда дома.

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт. (средние);
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сливки 15–20% — 200 мл;
  • овощной бульон или вода — 500 мл;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте крупно. Свеклу, картофель и морковь залейте бульоном и варите до мягкости около 30–40 минут. Лук и чеснок обжарьте до золотистости и добавьте в кастрюлю за несколько минут до готовности. Затем пробейте все блендером до гладкого пюре, влейте сливки и лимонный сок, приправьте и аккуратно прогрейте, не доводя до кипения.

Подавайте с сухариками, зеленью или крошкой сыра — суп получается нежным, насыщенным и по-настоящему уютным.

Ранее сообщалось, что творог — полезный продукт, но не каждый любит есть его просто так. Превратить его в мягкое, ароматное печенье с фруктами — отличная идея для детей и взрослых.

Читайте также
Домашний плавленый сыр за 10 минут: нежная намазка, которая заменит магазинный аналог
Общество
Домашний плавленый сыр за 10 минут: нежная намазка, которая заменит магазинный аналог
Торт «Пьяная вишня» за один час маринования ягод: нежный крем и насыщенный вкус
Общество
Торт «Пьяная вишня» за один час маринования ягод: нежный крем и насыщенный вкус
Скумбрия с эффектом копчения без дыма: необычная засолка в луковой шелухе дома
Общество
Скумбрия с эффектом копчения без дыма: необычная засолка в луковой шелухе дома
Салат за 5 минут без варки: яркая закуска из кукурузы с фетой и лаймом на каждый день
Общество
Салат за 5 минут без варки: яркая закуска из кукурузы с фетой и лаймом на каждый день
Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю
Общество
Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю
Марина Макарова
