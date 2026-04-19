Про кетчуп и майонез забыла — за 5 минут делаю грузинский соус к шашлыку: пальчики оближешь

Беру кинзу, грецкие орехи и чеснок — и за 5 минут в блендере готовлю соус, который превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное дополнение к мясу, идеальное для пикника или семейного обеда, когда хочется яркого насыщенного вкуса без магазинного кетчупа.

Получается обалденная вкуснятина: густой ароматный соус с ореховой ноткой, чесночной пикантностью и легкой кислинкой гранатового сока, который подчеркивает и усиливает вкус мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой пучок кинзы, 50 г грецких орехов, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки гранатового сока, 2 столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки молотого кориандра, щепотка красного перца. Кинзу, орехи и чеснок измельчите в блендере до однородной пасты.

Добавьте гранатовый сок, масло, соль, кориандр и перец, еще раз пробейте. При необходимости добавьте немного воды для желаемой консистенции. Дайте соусу настояться 15 минут. Подавайте к шашлыку из любого мяса — этот соус умножает вкус в два раза.

Три необычных маринада для шашлыка: ресторанный вкус и мягкое мясо
Украшает шашлык и улетает быстрее мяса. Лук по-студенчески — готовится за 5 минут и стоит копейки
Самый вкусный соус к пельменям — даже магазинные исчезают со стола за минуты. Простой трюк, который делает их в разы вкуснее
Этот укропный соус разлетелся быстрее кетчупа: к мясу, рыбе, картошке и даже в салат — свежий, густой и очень ароматный
Пирог «Трёхминутка» — тесто без раскатки и возни: беру консервы и рис — через 30 минут ужин готов
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
