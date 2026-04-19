Про кетчуп и майонез забыла — за 5 минут делаю грузинский соус к шашлыку: пальчики оближешь

Беру кинзу, грецкие орехи и чеснок — и за 5 минут в блендере готовлю соус, который превращает обычный шашлык в кулинарный шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное дополнение к мясу, идеальное для пикника или семейного обеда, когда хочется яркого насыщенного вкуса без магазинного кетчупа.

Получается обалденная вкуснятина: густой ароматный соус с ореховой ноткой, чесночной пикантностью и легкой кислинкой гранатового сока, который подчеркивает и усиливает вкус мяса.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой пучок кинзы, 50 г грецких орехов, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки гранатового сока, 2 столовые ложки растительного масла, 0,5 чайной ложки соли, 0,5 чайной ложки молотого кориандра, щепотка красного перца. Кинзу, орехи и чеснок измельчите в блендере до однородной пасты.

Добавьте гранатовый сок, масло, соль, кориандр и перец, еще раз пробейте. При необходимости добавьте немного воды для желаемой консистенции. Дайте соусу настояться 15 минут. Подавайте к шашлыку из любого мяса — этот соус умножает вкус в два раза.

