Этот шашлык с картошкой заставил моих друзей забыть про мангал — теперь пикники не отходя от кухни

Этот шашлык с картошкой заставил моих друзей забыть про мангал — теперь пикники не отходя от кухни

Никогда не думал, что шашлык без мангала может быть таким сочным. Этот рецепт спас меня в непогоду, когда жутко хотелось мяса с дымком.

Ингредиенты

Свиная шея — 1 кг, картофель — 800 г, лук репчатый — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, яблочный уксус — 3 ст. л., паприка — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, травы сухие — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу свинину кубиками по 4 см, лук — кольцами, чеснок мелко рублю. Все это в миску, солю, перчу, добавляю паприку и травы, вливаю уксус и мешаю руками, чтобы лук пустил сок. Оставляю мариноваться на 3–4 часа в холодильнике. Тем временем замачиваю деревянные шпажки в воде, чтобы не сгорели. Картошку чищу, режу кружочками по 3 мм, промываю и выкладываю в форму, смазанную маслом. Солю, перчу, перемешиваю.

Нанизываю мясо на шпажки с луком и кладу прямо на картошку. Накрываю фольгой и запекаю 45–50 минут при 190 градусах. Потом снимаю фольгу, поднимаю температуру до 210 и держу еще 10 минут до румяной корочки. Все — мясо сочное, картошка пропитанная, ужин готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Подумать не мог, что духовка выдаст такой эффект. Мясо получилось с легкой корочкой, а внутри — нежнейшее, будто его час на углях держали. Главное открытие — картошка: она впитала весь сок от свинины и стала такой ароматной, что гости сначала съели ее, а потом уже принялись за шашлык. Советую подавать прямо в фольге — так дольше остается горячим.