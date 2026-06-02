ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 08:11

Этот шашлык с картошкой заставил моих друзей забыть про мангал — теперь пикники не отходя от кухни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Никогда не думал, что шашлык без мангала может быть таким сочным. Этот рецепт спас меня в непогоду, когда жутко хотелось мяса с дымком.

Ингредиенты

Свиная шея — 1 кг, картофель — 800 г, лук репчатый — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, яблочный уксус — 3 ст. л., паприка — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, травы сухие — 1 ч. л., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу свинину кубиками по 4 см, лук — кольцами, чеснок мелко рублю. Все это в миску, солю, перчу, добавляю паприку и травы, вливаю уксус и мешаю руками, чтобы лук пустил сок. Оставляю мариноваться на 3–4 часа в холодильнике. Тем временем замачиваю деревянные шпажки в воде, чтобы не сгорели. Картошку чищу, режу кружочками по 3 мм, промываю и выкладываю в форму, смазанную маслом. Солю, перчу, перемешиваю.

Нанизываю мясо на шпажки с луком и кладу прямо на картошку. Накрываю фольгой и запекаю 45–50 минут при 190 градусах. Потом снимаю фольгу, поднимаю температуру до 210 и держу еще 10 минут до румяной корочки. Все — мясо сочное, картошка пропитанная, ужин готов.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Подумать не мог, что духовка выдаст такой эффект. Мясо получилось с легкой корочкой, а внутри — нежнейшее, будто его час на углях держали. Главное открытие — картошка: она впитала весь сок от свинины и стала такой ароматной, что гости сначала съели ее, а потом уже принялись за шашлык. Советую подавать прямо в фольге — так дольше остается горячим.

Проверено редакцией
Общество
шашлык
картофель
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.