19 апреля 2026 в 19:51

Обстрелянные в Ормузе индийские суда вернулись в Персидский залив

Ормузский пролив
Обстрелянные в Ормузском проливе индийские суда вернулись в Персидский залив, сообщило Министерство портов, судоходства и водных путей азиатской страны. Речь идет о супертанкере Samnar Herad и балкере Jag Arnav. Никто из членов экипажа не пострадал.

За последние 24 часа два индийских судна <...> сообщили об инциденте со стрельбой, <...> после чего они вернулись в Персидский залив, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Индии вызвал посла Ирана в Нью-Дели Мохаммада Фатхали для встречи с первым замглавы индийского министерства Викрамом Мисри. Поводом для встречи стал инцидент со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом в Ормузском проливе.

Тем временем Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что с вечера 18 апреля Иран перекрыл навигацию в Ормузском проливе в ответ на продолжающуюся морскую блокаду со стороны Соединенных Штатов. В КСИР также предупредили все суда, находящиеся в акваториях Персидского и Оманского заливов, о необходимости держаться подальше от подходов к проливу.

