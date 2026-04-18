МИД Индии вызвал посла Ирана из-за обстрела судов в Ормузском проливе

МИД Индии вызвал посла Ирана в Нью-Дели Мохаммада Фатхали для встречи с первым замглавы индийского министерства Викрамом Мисри, заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. По его словам, поводом для встречи стал инцидент со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом в Ормузском проливе.

В ходе встречи глава ведомства выразил глубокую обеспокоенность Индии в связи с произошедшим сегодня инцидентом со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом в Ормузском проливе, — заявил Джайсвал.

Ранее Иран определил три условия для прохода судов через Ормузский пролив. Согласно первому требованию, через пролив могут следовать исключительно торговые суда. Передвижение военных кораблей запрещено.

Позднее появилась информация, что Иран принял решение открыть Ормузский пролив на время прекращения огня. Глава МИД страны Аббас Аракчи отметил, что боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля, пауза будет действовать на протяжении 10 дней.

Тем временем Парламент Ирана оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. При этом Тегеран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.