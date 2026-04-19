Роналду принес победу «Аль-Насру» в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии разгромил эмиратский «Аль-Васл» со счетом 4:0 в четвертьфинале второй Лиги чемпионов АФК. Встреча прошла в воскресенье в Дубае, а победу подопечным Жорже Жезуша принесли точные удары Криштиану Роналду, Иньиго Мартинеса, Абдулелы Аль-Амри и Садио Мане.

Теперь команда из Эр-Рияда ждет своего соперника по полуфиналу. Им станет победитель пары «Аль-Хуссейн» (Иордания) — «Аль-Ахли» (Катар). Матчи этой стадии пройдут позже.

Ранее вратарь московского «Велеса» Расул Мицаев, уроженец Нальчика, забил гол в матче с пятигорским «Машуком-КМВ» и сразу же побежал к трибуне, чтобы обнять маму. Голкипер отличился прямым ударом от своей штрафной площади, после чего рванул к зрителям — мать впервые пришла поддержать его вживую.

Кроме того, голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил повреждение в поединке 33-го тура АПЛ против «Эвертона» и был вынужден покинуть поле на носилках. Спортсмен травмировался вскоре после того, как нападающий соперников Бету восстановил равновесие на табло на 54-й минуте игры.