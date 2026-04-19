Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 19:32

«Казаки-разбойники»: Коц о новой идее МВД Украины после стрельбы в Киеве

Коц: предложение вооружить гражданских на Украине приведет к бандитизму

Александр Коц Александр Коц Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение главы МВД Украины Игоря Клименко носить оружие гражданским похоже на попытку потушить пожар керосином, завил военкор Александр Коц в МАХ. По его словам, на фоне продолжающегося конфликта это приведет к разгулу преступности.

В правовом государстве монополией на насилие должны обладать исключительно правоохранительные органы. Когда же право открывать огонь на поражение получат рядовые украинцы, прожившие несколько лет в режиме тотальной мобилизационной риторики, в стране начнутся такие «казаки-разбойники», что нынешние проблемы Незалежной покажутся незначительными, — заявил он.

В Киеве на Голосеевском проспекте вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим, а затем забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». В результате нападения, по официальным данным, погибли шесть человек, еще 15 получили ранения. Среди пострадавших оказался даже четырехмесячный ребенок, отравившийся угарным газом из-за пожара, который устроил злоумышленник в своей квартире перед нападением. Стрелок ликвидирован.

Общество
Александр Коц
Украина
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.