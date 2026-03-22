22 марта 2026 в 15:49

Торт «Пьяная вишня» за один час маринования ягод: нежный крем и насыщенный вкус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите удивить гостей эффектным десертом, но не тратить дни на подготовку? Торт «Пьяная вишня» сочетает мягкий бисквит, ароматный крем из сливочного сыра и ягодки, быстро промаринованные в роме. Всего час — и вишни уже готовы к сборке торта, вкус десерта получается насыщенным, а крем — необыкновенно нежным.

Ингредиенты:

  • сливочный сыр — 450 г;
  • сливочное масло — 250 г (200 г для крема, 50 г для теста);
  • мука — 260 г;
  • сахар — 300 г;
  • сахарная пудра — 3 стакана;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 1 стакан;
  • какао-порошок — 160 г;
  • разрыхлитель — 2,5 ч. л.;
  • вишня — 450 г;
  • ром или коньяк — 0,5 стакана;
  • вода — 0,25 стакана;
  • вишневый сироп — 4 ст. л.;
  • ванилин — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

Вишню промойте, удалите косточки и замаринуйте в роме на час. Выпеките два бисквита, остудите и разрежьте каждый на два коржа. Крем готовим из масла, сахарной пудры и сливочного сыра, добавляя вишневый сироп. Соберите торт: каждый корж пропитайте ромом с соком, распределите крем и ягоды. Верхний слой покройте кремом и украсьте вишней. Десерт готов — нежный, ароматный и эффектный на столе.

Ранее сообщалось, что иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц.

Проверено редакцией
Марина Макарова
