Торт «Пьяная вишня» за один час маринования ягод: нежный крем и насыщенный вкус

Хотите удивить гостей эффектным десертом, но не тратить дни на подготовку? Торт «Пьяная вишня» сочетает мягкий бисквит, ароматный крем из сливочного сыра и ягодки, быстро промаринованные в роме. Всего час — и вишни уже готовы к сборке торта, вкус десерта получается насыщенным, а крем — необыкновенно нежным.
Ингредиенты:
- сливочный сыр — 450 г;
- сливочное масло — 250 г (200 г для крема, 50 г для теста);
- мука — 260 г;
- сахар — 300 г;
- сахарная пудра — 3 стакана;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 1 стакан;
- какао-порошок — 160 г;
- разрыхлитель — 2,5 ч. л.;
- вишня — 450 г;
- ром или коньяк — 0,5 стакана;
- вода — 0,25 стакана;
- вишневый сироп — 4 ст. л.;
- ванилин — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
Вишню промойте, удалите косточки и замаринуйте в роме на час. Выпеките два бисквита, остудите и разрежьте каждый на два коржа. Крем готовим из масла, сахарной пудры и сливочного сыра, добавляя вишневый сироп. Соберите торт: каждый корж пропитайте ромом с соком, распределите крем и ягоды. Верхний слой покройте кремом и украсьте вишней. Десерт готов — нежный, ароматный и эффектный на столе.
